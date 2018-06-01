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تغيير اسم القيادة الأميركية في المحيط الهادئ لتصبح القيادة الأميركية في المحيطين الهندي والهادئ
2018/06/01 - 19 : 09 AM
هاواي في 01 يونيو / بنا / أعلن وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس أنه قد أعيدت تسمية قيادة القوات الأميركية في المحيط الهادئ لتصبح القيادة الأميركية في المحيطين الهندي والهادئ وذلك لمواكبة الترابط المتزايد بين الدول المطلة على المحيطين الهندي والهادئ.
وقد شدد ماتيس في خطابه في مراسم تغيير القيادة في هاواي أنه يجب احترام سيادة كل الدول في المنطقة بغض النظر عن حجمها.

وقال إن المنطقة يجب أن تفتح للاستثمار والتجارة الحرة العادلة المتبادلة لا أن تخضع للاقتصاد الافتراسي لأي دولة أو تهديدها بالترهيب. وقال إن رؤية الولايات المتحدة هذه تتشاركها معظم الدول في المنطقة. في غمز واضح إلى تنامي فرض الصين لنفوذها الاقتصادي.

كما شدد على أن علاقات الولايات المتحدة مع حلفائها وشركائها من الدول المطلة على المحيطين الهندي والهادئ قد ثبتت أهميتها الحيوية في الحفاظ على استقرار المنطقة.

وقد تسلم الأدميرال فيليب ديفيدسون رئاسة القيادة من الأدميرال هاري هاريس في المراسم. وكان ديفيدسون يشغل سابقا منصب رئيس قيادة الفيالق العسكرية الأميركية.


ع ذ

بنا 0606 جمت 01/06/2018


عدد القراءات : 34         اخر تحديث : 2018/06/01 - 58 : 10 AM
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