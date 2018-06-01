الرئيس الكوري الشمالي يؤكد أن عزم بلاده على تحقيق النزع النووي في شبه الجزيرة الكورية قوي ولا تراجع عنه سيئول في 01 يونيو/ بنا / قال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون "إن إرادتنا في تحقيق النزع النووي في شبه الجزيرة الكورية قوية وثابتة ولا تراجع فيها" .

وقال في تصريح له أثناء لقائه مع وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف الذي زار بلاده يوم أمس الخميس:"نأمل في حل قضية إقامة العلاقات الكورية الشمالية والأمريكية والنزع النووي في شبه الجزيرة الكورية بطريقة جديدة وبحل يرضي كل الطرفين بصورة تدريجية عبر الحوار والتشاور الفعال والبناء في عصر جديد وتحت أوضاع سياسية جديدة".

وذكرت وكالة الانباء المركزية الكورية الشمالية أن الجانبين الكوري الشمالي والروسي اتفقا على تعزيز التبادلات الرفيعة المستوى وتنشيط التبادل والتعاون في المجالات المختلفة وعقد لقاء القمة الكوري الشمالي والروسي بمناسبة الذكرى السنوية الـ 70 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين كوريا الشمالية وروسيا في هذا العام.



وقالت الوكالة إن الزعيم كيم والوزير لافروف تبادلا وجهات النظر حول الوضع في شبه الجزيرة الكورية والمنطقة، وناقشا سبل تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين.



وطبقا للوكالة، قال الوزير لافروف إن بلاده تؤيد بشكل كامل القمة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، وعزم وموقف كوريا الشمالية لنزع السلاح النووي، معربا عن الأمل في أن يحقق ذلك نتائج جيدة.









ع ذ



بنا 0559 جمت 01/06/2018





عدد القراءات : 38 اخر تحديث : 2018/06/01 - 02 : 11 AM