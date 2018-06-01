وزير المالية الألماني يصف قرار الرسوم الجمركية الأمريكي بأنه "خاطئ" و"غير قانوني" ويسلر/ كندا في 01 يونيو/ بنا / وصف وزير المالية الألماني أولاف شولتس، قرار الولايات المتحدة تطبيق رسوم جمركية جديدة على واردات الصلب والألومنيوم بأنه "خاطئ" و"غير قانوني"، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي سيرد بقوة.

ونقلت وكالة الانباء الالمانية عن شولتس في تصريحات للصحفيين لدى وصوله إلى بلدة ويسلر في كندا لعقد اجتماع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من الدول الصناعية السبع الكبرى: "هذا ليس يوما جيدا للعلاقات عبر المحيط الأطلسي".



وكان الاتحاد الأوروبي والمكسيك وكندا قد حصلوا في البداية على إعفاءات عندما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن التعريفات الجمركية العالمية على المعادن المستوردة، والتي بدأت في مارس الماضي، لكن واشنطن أعلنت يوم الخميس انتهاء العمل بهذه الإعفاءات.



وأثار هذا الإعلان موجة من الانتقادات من جانب الدول المتضررة ، بالإضافة إلى عدد من كبار أعضاء الحزب الجمهوري المنتمي إليه ترامب.



وقال شولتس: "أعدت المفوضية الأوروبية ردود فعل سيتم وضعها وفقا لقواعد دولية وفترات زمنية".



وأضاف أنه يعتزم إبلاغ وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين بأن التكتل سيرد على الرسوم الجمركية البالغة 25% على الصلب و 10% على الألومنيوم والتي ستدخل حيز التنفيذ اليوم الجمعة.



وتابع: "سيرد الاتحاد الأوروبي حاليا وبقوة وبذكاء أيضا".



وأوضح أن "قرار الولايات المتحدة من جانب واحد لبدء (تطبيق) التعريفات الجمركية هو (قرار) خطأ .. وفي وجهة نظري غير قانوني أيضا ، لأن لدينا قواعد واضحة حول كيفية تحديد التعريفات الدولية. وهذا خرق لتلك القواعد".





ع ذ



بنا 0550 جمت 01/06/2018





عدد القراءات : 40 اخر تحديث : 2018/06/01 - 56 : 10 AM