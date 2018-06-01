مطالعات الصحف في مملكة البحرين المنامة في أول يونيو / بنا / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة اليوم بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة، على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية.

وفيما يلي أبرز وأهم العناوين الواردة في الصحف المحلية:



/ جلالة الملك المفدى يصادق على قانون الضمان الصحي وقانون إعادة التنظيم والافلاس



/ سمو ولي العهد: رؤية سمو قرينة جلالة الملك المفدى ساهمت في تقدم وضع المرأة على المستويين المحلي والدولي



/ وزير الديوان الملكي يشيد بالعلاقات البحرينية اليابانية خلال استقباله السفير الياباني



/ القائد العام يتفقد أحد أسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين‎



/ وزير الداخلية يدشن نظام التعليم الالكتروني بالأكاديمية الملكية للشرطة



/ وزير العمل والتنمية الاجتماعية يترأس وفد البحرين في مؤتمر العمل الدولي بجنيف



/ نائب رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية يلتقي وكيل وزارة الأوقاف المصرية



/ وزارة العمل تنفي وجود شكوى عمالية ضد مملكة البحرين لدى منظمة العمل الدولية



/ الإمارات تتوقع "نصرا قريبا" في معارك اليمن



/ أزمة الاقتصاد القطري تتفاقم بعد عام من المقاطعة



/ تأجيل التصويت على مشروع قرار حماية الفلسطينيين في مجلس الأمن



/ واشنطن: التحضيرات للقمة بين ترامب وكيم تمضي في الاتجاه الصحيح



/ الاتحاد الأوروبي سيعلن عن اجراءات مضادة على فرض الرسوم الأمريكية على الصلب والالمنيوم



/ الأمم المتحدة تحذر من نقص تمويل خطة مواجهة أزمة اللاجئين لعام 2018



/ البنتاجون يغير اسم قيادته لمنطقة المحيط الهادي مراعاة للهند















م.ح.



بنا 0417 جمت 01/06/2018





عدد القراءات : 33 اخر تحديث : 2018/06/01 - 20 : 07 AM