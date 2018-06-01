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مطالعات الصحف في مملكة البحرين
2018/06/01 - 20 : 07 AM
المنامة في أول يونيو / بنا / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة اليوم بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة، على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية.
وفيما يلي أبرز وأهم العناوين الواردة في الصحف المحلية:

/ جلالة الملك المفدى يصادق على قانون الضمان الصحي وقانون إعادة التنظيم والافلاس

/ سمو ولي العهد: رؤية سمو قرينة جلالة الملك المفدى ساهمت في تقدم وضع المرأة على المستويين المحلي والدولي

/ وزير الديوان الملكي يشيد بالعلاقات البحرينية اليابانية خلال استقباله السفير الياباني

/ القائد العام يتفقد أحد أسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين‎

/ وزير الداخلية يدشن نظام التعليم الالكتروني بالأكاديمية الملكية للشرطة

/ وزير العمل والتنمية الاجتماعية يترأس وفد البحرين في مؤتمر العمل الدولي بجنيف

/ نائب رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية يلتقي وكيل وزارة الأوقاف المصرية

/ وزارة العمل تنفي وجود شكوى عمالية ضد مملكة البحرين لدى منظمة العمل الدولية

/ الإمارات تتوقع "نصرا قريبا" في معارك اليمن

/ أزمة الاقتصاد القطري تتفاقم بعد عام من المقاطعة

/ تأجيل التصويت على مشروع قرار حماية الفلسطينيين في مجلس الأمن

/ واشنطن: التحضيرات للقمة بين ترامب وكيم تمضي في الاتجاه الصحيح

/ الاتحاد الأوروبي سيعلن عن اجراءات مضادة على فرض الرسوم الأمريكية على الصلب والالمنيوم

/ الأمم المتحدة تحذر من نقص تمويل خطة مواجهة أزمة اللاجئين لعام 2018

/ البنتاجون يغير اسم قيادته لمنطقة المحيط الهادي مراعاة للهند







م.ح.

بنا 0417 جمت 01/06/2018


عدد القراءات : 33         اخر تحديث : 2018/06/01 - 20 : 07 AM
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