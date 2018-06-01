مطالعات الصحف في مملكة البحرين

|
2018/06/01 - 20 : 07 AM
المنامة في أول يونيو / بنا / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة اليوم بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة، على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية.
وفيما يلي أبرز وأهم العناوين الواردة في الصحف المحلية:
/ جلالة الملك المفدى يصادق على قانون الضمان الصحي وقانون إعادة التنظيم والافلاس
/ سمو ولي العهد: رؤية سمو قرينة جلالة الملك المفدى ساهمت في تقدم وضع المرأة على المستويين المحلي والدولي
/ وزير الديوان الملكي يشيد بالعلاقات البحرينية اليابانية خلال استقباله السفير الياباني
/ القائد العام يتفقد أحد أسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين
/ وزير الداخلية يدشن نظام التعليم الالكتروني بالأكاديمية الملكية للشرطة
/ وزير العمل والتنمية الاجتماعية يترأس وفد البحرين في مؤتمر العمل الدولي بجنيف
/ نائب رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية يلتقي وكيل وزارة الأوقاف المصرية
/ وزارة العمل تنفي وجود شكوى عمالية ضد مملكة البحرين لدى منظمة العمل الدولية
/ الإمارات تتوقع "نصرا قريبا" في معارك اليمن
/ أزمة الاقتصاد القطري تتفاقم بعد عام من المقاطعة
/ تأجيل التصويت على مشروع قرار حماية الفلسطينيين في مجلس الأمن
/ واشنطن: التحضيرات للقمة بين ترامب وكيم تمضي في الاتجاه الصحيح
/ الاتحاد الأوروبي سيعلن عن اجراءات مضادة على فرض الرسوم الأمريكية على الصلب والالمنيوم
/ الأمم المتحدة تحذر من نقص تمويل خطة مواجهة أزمة اللاجئين لعام 2018
/ البنتاجون يغير اسم قيادته لمنطقة المحيط الهادي مراعاة للهند
م.ح.
بنا 0417 جمت 01/06/2018
عدد القراءات : 33
اخر تحديث : 2018/06/01 - 20 : 07 AM