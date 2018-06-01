الطقس في مملكة البحرين اليوم: حسن بوجه عام

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2018/06/01 - 18 : 07 AM
المنامة في أول يونيو / بنا / أفادت ادارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في مملكة البحرين سيكون اليوم بمشيئة الله حسناً بوجه عام ولكنه حار خلال النهار.
الرياح: متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد ولكنها عموماً شرقية من 10 إلى 15 عقدة خلال فترة ما بعد الظهيرة.
ارتفاع الموج : من قدم إلى 3 أقدام.
درجة الحرارة : العظمى 43 درجة مئوية .. والصغرى : 29 درجة مئوية.
الرطوبة النسبية: العظمى 80 % والصغرى 20 %.
م.ح.
بنا 0414 جمت 01/06/2018
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اخر تحديث : 2018/06/01 - 18 : 07 AM