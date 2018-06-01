إندونيسيا ترفع مستوى التحذير للطيران جراء ثوران بركاني في جزيرة جاوة جاكرتا في أول يونيو / بنا / قذف بركان جبل ميرابي في جزيرة جاوة الاندونيسية رماده في الهواء اليوم على ارتفاع ستة كيلومترات، مما دفع السلطات الاندونيسية الى رفع مستوى التحذير من الرماد البركاني لرحلات الطيران الى اللون الأحمر.



ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن المتحدث باسم إدارة الكوارث في إندونيسيا قوله أن الثوران البركاني استمر لمدة دقيقتين ولكن لم يكن هناك ذعر بين السكان القريبين.



ويشار إلى أن رفع مستوى التحذير للطيران إلى اللون الأحمر يعني أن الرماد الناتج عن الثوران قد يعطل الرحلات الجوية.



وقال المتحدث أيضا إن مطار أديسوكيبتو الدولي القريب من مدينة يوجياكارتا يعمل بشكل طبيعي، وإن مستوى التأهب للبركان نفسه بقي عند درجة واحدة فوق المعدل الطبيعي.



وقتلت سلسلة من الثورانات البركانية في ميرابي أكثر من 300 شخص في عام 2010.



وتقع إندونيسيا على ما يعرف بحزام النار في المحيط الهادئ، وهي منطقة حول حواف المحيط الهادئ عرضة للزلازل والثورانات البركانية، وتضم إندونيسيا 130 بركانا نشطا.







م.ح.



بنا 0340 جمت 01/06/2018





عدد القراءات : 41 اخر تحديث : 2018/06/01 - 49 : 06 AM