قرار تطبيق الرسوم الأميركية على واردات الصلب والألومنيوم يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم واشنطن في أول يونيو / بنا / من المقرر أن يبدأ تطبيق الرسوم الأميركية التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على واردات بلاده من الصلب والألومنيوم اعتبارا من اليوم الأول من يونيو.

وأعلن وزير التجارة الأميركي ويلبور روس أن رسوما نسبتها 25 في المئة على واردات الصلب و10 في المئة على واردات الألومنيوم من الاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك ستدخل حيز التنفيذ اليوم.



ونقلت اذاعة "سوا" عن الوزير روس قوله: "نتطلع لاستمرار المفاوضات مع كندا والمكسيك والمفوضية الأوروبية لأن هناك مسائل أخرى نحتاج إلى تسويتها أيضا". دون أن يذكر المزيد من التفاصيل.



وكان الرئيس الأمريكي قد أجل الإعفاءات الجمركية المؤقتة الممنوحة لواردات بلاده من الصلب والألومنيوم من كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي حتى أول يونيو بعد اعلانه فرض هذه الرسوم في مارس الماضي.







م.ح.



بنا 0330 جمت 01/06/2018





عدد القراءات : 3 اخر تحديث : 2018/06/01 - 49 : 06 AM