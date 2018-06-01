كونتي يوافق على قيادة الحكومة الائتلافية الإيطالية الجديدة روما في أول يونيو/ بنا / وافق جيوزيبي كونتي، أستاذ القانون الإيطالي، على قيادة الائتلاف الحكومي الإيطالي الجديد الذي شكله كل من حزب "الرابطة" وحزب "حركة خمس نجوم".

وأفاد بيان للقصر الرئاسي في روما، أوردته وكالة الأنباء الألمانية، أن كونتي قبل تفويضا لتشكيل الحكومة وقدم قائمة من الوزراء إلى الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا مساء الخميس.



وأضاف البيان أن كونتي سيؤدي اليمين اليوم الجمعة مع وزراء حكومته الائتلافية.



ومن المقرر أن يتولى ماتيو سالفيني زعيم حزب الرابطة منصب وزير الداخلية، في حين سيحصل لويجي دي مايو رئيس حركة خمس نجوم على منصب وزير العمل، وسيصبحان أيضا نائبين لرئيس الوزراء.



وسيتولى وزارة الخارجية المحامي انزو موافيرو ميلانيسي الذي عمل في السابق في ظل حكومتين ايطاليتين برئاسة ماريو مونتي وانريكو ليتا ويعتبر مفاوضا معتدلا ذو خبرة دولية.



وسيتولى وزارة المالية الإيطالية جيوفاني تريا، وهو أستاذ اقتصاد يبلغ عمره 69 عاماً ولا يعتبر من أنصار الخروج من اليورو.



ويجب الموافقة على الحكومة الجديدة من خلال تصويت برلماني. ويحتفظ حزبا الرابطة وخمس نجوم بأغلبية في البرلمان بمجلسيه.



وشكل حزبا حركة خمس نجوم والرابطة تحالفهما الحالي، بعد أن تمخضت الانتخابات التي جرت في ايطاليا في 4 مارس الماضي عن عدم حصول أي حزب على أغلبية صريحة في البرلمان.





م.ح.



بنا 0017 جمت 01/06/2018





عدد القراءات : 14 اخر تحديث : 2018/06/01 - 28 : 03 AM