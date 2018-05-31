السفير السعودي لدى اليمن يعلن عن انشاء مطار اقليمي في محافظة مأرب اليمنية

مأرب في 31 مايو / بنا / أعلن السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، اليوم الخميس، عن إنشاء مطار إقليمي في محافظة مأرب.



وذكر موقع العربية ان السفير السعودي تحدث خلال كلمة له في اللقاء الذي عقده عقب وصوله مع قيادة السلطة المحلية في مأرب، بحضور وزير الأشغال اليمني معين عبد الملك، والمحافظ اللواء سلطان العرادة، عن "بدء برامج التنمية والإعمار في المحافظة تنفيذاً لتوجيهات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز".



وأضاف السفير أنه سيفتتح مكتباً للإعمار في المحافظة خلال زيارته، وسيبدأ المكتب في "تنفيذ مجموعة كبيرة من المشاريع في قطاع البنى التحتية والتنمية".



كما سيقوم المكتب "بتنفيذ مشروع مطار إقليمي في مأرب، إضافة إلى مشاريع أخرى في مجال الطرق والكهرباء والصرف الصحي، لما يخدم الإنسان ويخلق فرص عمل للمواطنين".



ودعا السفير السعودي المواطنين في المحافظات الخاضعة للحوثيين، إلى الحفاظ على أبنائهم ومنعهم من الوصول إلى جبهات القتال، مضيفاً أن "مستقبل اليمن سيكون باهراً للأجيال القادمة".



كما استمع الوفد السعودي من المسؤولين في مأرب إلى خطط التنمية ووضع المشاريع في المدينة، وناقشوا ضرورة دعم جامعة سبأ ومستشفى الهيئة العام، وتوفير الكهرباء والمياه.







ع ذ



بنا 1934 جمت 31/05/2018





عدد القراءات : 0 اخر تحديث : 2018/05/31 - 38 : 10 PM