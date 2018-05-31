وزيرا خارجية مصر والاردن يبحثان اخر التطورات بالمنطقة القاهرة في 31 مايو/ بنا / بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره الأردني أيمن الصفدي في القاهرة اليوم الخميس أبرز التطورات على الساحة الاقليمية لاسيما تلك

المرتبطة بدعم القضية الفلسطينية وتقييم التحركات والجهود الدولية ذات الصلة.



وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان اصدرته أن اللقاء بين الجانبين تناول آخر المستجدات السياسية والأمنية في سوريا والأوضاع في العراق واليمن اضافة الى جهود مكافحة

الارهاب والتنسيق بين البلدين في المحافل الدولية.



وبحث الجانبان التعاون الثنائي بين البلدين في ضوء نتائج الزيارة الأخيرة لجلالة الملك عبد الله الثاني ملك الاردن الى مصر حيث تم التأكيد على الأهمية التي توليها حكومتا مصر والأردن لتعزيز آفاق التعاون وتنويعه تنفيذا لتوجيهات القيادتين السياسيتين.



وأكد الجانبان الحرص المتبادل على مواصلة التنسيق والتشاور فيما يتعلق بمجمل الأوضاع في المنطقة بما تقتضيه محددات الأمن القومي العربي ولتعضيد التضامن في مواجهة التحديات المختلفة.







س.ي/ع ذ



بنا 1823 جمت 31/05/2018





عدد القراءات : 47 اخر تحديث : 2018/05/31 - 42 : 09 PM