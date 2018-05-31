نائب رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية يلتقي وكيل وزارة الأوقاف المصرية المنامة في 31 مايو/ بنا / التقى معالي الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية مساء اليوم بفضيلة الشيخ الدكتور أمين عبدالواجد وكيل وزارة الأوقاف بجمهورية مصر العربية الشقيقة بمناسبة زيارته مملكة البحرين بناء على دعوة من المجلس الأعلى للشئون الإسلامية للمشاركة في الحفل الختامي لجائزة البحرين الكبرى للقرآن الكريم المقرر إقامته مساء يوم الأحد القادم.







ورحب معاليه بالضيف الكريم في بلده الثاني مملكة البحرين، مؤكدًا عمق العلاقات البحرينية المصرية ورسوخها في جميع المجالات، وتبادل الجانبان التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك وقرب حلول العشر الأواخر منه، سائلين الله تعالى أن يعيد هذا الشهر المبارك على البلدين الشقيقين وعلى الأمة الإسلامية باليمن والخير والبركات، كما تمت مناقشة أوجه التعاون في المجالات الإسلامية.



ومن المقرر أن يلقي فضيلة الشيخ الدكتور أمين عبدالواجد وكيل وزارة الأوقاف بجمهورية مصر العربية الشقيقة خطبة الجمعة يوم غدٍ من على منبر جامع مركز أحمد الفاتح الإسلامي بالجفير.



ن.ع/م خ/س.ي



بنا 1812 جمت 31/05/2018





عدد القراءات : 16 اخر تحديث : 2018/05/31 - 18 : 09 PM