"الصحة" تحتفل باليوم العالمي للامتناع عن التبغ المنامة في 31 مايو/ بنا / نظمت إدارة الصحة العامة اليوم احتفالاً بمناسبة اليوم العالمي للامتناع عن التبغ، وذلك بإقامة عيادة متنقلة في مجمع السلمانية الطبي ضمت طاقم من عيادة الإقلاع عن التبغ ومجموعة مكافحة التدخين والتبغ وخدمات صحة الفم والأسنان بالرعاية الصحية الأولية.







وكان من اللافت الإقبال من قِبل المترددين على مجمع السلمانية الطبي على الفعالية، حيث تم خلالها تقديم المشورات الطبية للراغبين في الإقلاع عن التبغ وعمل فحص سريع لقياس كفاءة الرئة ونسبة أول أكسيد الكربون في الرئة لدى المدخنين، كما قدم قسم خدمات صحة الفم والأسنان نصائح وإرشادات عن الطرق الأمثل للعناية بالأسنان واللثة وخاصة لدى مستهلكي التبغ.



الجدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية تحتفل كل عام بتاريخ 31 مايو باليوم العالمي للامتناع عن التبغ، وقد أطلقت شعار هذا العام تحت عنوان "التبغ يدمر القلب .. فاختر صحتك وليس التبغ"، ودعت جميع الدول حول العالم لحشد الجهود للحد من استهلاك منتجات التبغ وبالتالي التقليل من المضاعفات والأمراض التي تنتج عن استهلاك هذه المنتجات؛ والتي تسبب العديد من الأمراض الخطيرة ومنها أمراض القلب وبالتالي تؤدي إلى الوفاة.



وأكدت رئيس مجموعة مكافحة التدخين والتبغ بإدارة الصحة العامة الدكتورة إجلال العلوي أن وزارة الصحة كشريك أساسي في مكافحة التبغ في مملكة البحرين مستمرة في بذل الجهود اللازمة وتوفير جميع الاحتياجات من خطط واستراتيجيات ودراسات وكوادر وعلاج لتعزيز مكافحة التبغ وتحقيق أعلى مستويات الصحة للمواطنين والمقيمين على أرض هذا البلد المعطاء.



ولفتت إلى ان الاحتفال باليوم العالمي للامتناع عن التبغ هذا العام يُركز على موضوع "القلب" ويهدف إلى زيادة الوعي بالعلاقة بين تعاطي التبغ بجميع أشكاله وأمراض القلب والأوعية الدموية، التي تٌعد السبب الرئيسي للوفاة على مستوى العالم، ويسلط الضوء على الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الجهات المعنية للحد من المخاطر التي تهدد صحة القلب بسبب تعاطي التبغ، حيث تُعد أمراض القلب والأوعية الدموية السبب الرئيسي للوفاة والإصابة بالأمراض في معظم بلدان إقليم شرق المتوسط.



وأشارت الدكتورة العلوي إلى أنه بحسب منظمة الصحة العالمية فإن أمراض القلب والأوعية الدموية تُعد السبب الرئيسي للوفاة والإصابة بالأمراض في معظم بلدان إقليم شرق المتوسط مؤكدة على أهمية الشراكة المجتمعية في مكافحة التدخين والحد من أضراره بمملكة البحرين.



ن.ع/م خ/س.ي



بنا 1811 جمت 31/05/2018





عدد القراءات : 19 اخر تحديث : 2018/05/31 - 15 : 09 PM