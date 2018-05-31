المحافظة الجنوبية ترسم الفرحة على وجوه الأطفال المنامة في 31 مايو/ بنا / ضمن السعي لترسيخ نهج التواصل والمشاركة المجتمعية خلال شهر رمضان المبارك وإدخال الفرحة والسرور على الأطفال، قامت أخصائيات المحافظة الجنوبية بزيارة جناح الأطفال في المستشفى العسكري وتقديم الهدايا لهم، وذلك تزامناً مع الاحتفال بليلة "القرقاعون".







وأكدت فاطمة بنت حسن الغتم مديرة إدارة البرامج الاجتماعية وشؤون المجتمع بأن هذه المبادرة تأتي في إطار المبادرات الإنسانية الخيرية التي يحرص سمو الشيخ خليفة بن على بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية من خلالها الى ترسيخ دعائم التواصل واللقاءات المباشرة مع مختلف شرائح المجتمع في المحافظة الجنوبية.



وفى السياق ذاته عبر أهالي الأطفال للفته الطيبة والإنسانية من سموه التي تمس وجدان الأطفال وتدخل السرور في نفوس أبنائهم، مثمنين جهود سمو محافظ المحافظة الجنوبية لكل ما يقوم به من عمل ينصب في خدمة أهالي المحافظة الجنوبية.





ن.ع/ع ذ



بنا 1508 جمت 31/05/2018





عدد القراءات : 8 اخر تحديث : 2018/05/31 - 14 : 06 PM