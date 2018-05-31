الجيش الليبي يتصدى لهجوم إرهابي على قاعدة "تمنهنت" جنوب البلاد

طرابلس في 31 مايو/ بنا / تمكنت عناصر الكتيبة 116 التابعة للجيش الليبي، اليوم من صد هجوم إرهابي مباغت نفذته مجموعات إرهابية على قاعدة تمنهنت شمال مدينة سبها جنوب ليبيا.



من جهته أكد آمر غرفة عمليات سلاح الجو بالجيش الليبي اللواء محمد منفور، في تصريحات صحافية، أن سلاح الجو استهدف المجموعات المهاجمة وألحق بهم خسائر فادحة، مشيراً إلى ان الهجوم نفذته عناصر المعارضة التشادية وما يسمى سرايا الدفاع عن بنغازي.



م خ/س.ي



بنا 1429 جمت 31/05/2018





عدد القراءات : 33 اخر تحديث : 2018/05/31 - 53 : 05 PM