رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث مع مسؤول اممي آخر التطورات السياسية

رام الله في 31 مايو/ بنا / التقى رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله اليوم مع المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف.



وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية ان الحمد الله بحث مع ميلادينوف آخر التطورات السياسية، والتصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية.



وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني خلال اللقاء على ضرورة استجابة الأمم المتحدة لمطالب القيادة الفلسطينية والحكومة، بتوفير حماية دولية لأبناء الشعب الفلسطيني.











م خ/س.ي



بنا 1418 جمت 31/05/2018





عدد القراءات : 29 اخر تحديث : 2018/05/31 - 23 : 05 PM