وزارة العمل تنفي وجود شكوى عمالية ضد مملكة البحرين لدى منظمة العمل الدولية

المنامة في 31 مايو / بنا / أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنه لا توجد أي شكوى ضد مملكة البحرين لدى منظمة العمل الدولية وذلك في تعليقها على ما ورد في بعض الصحف المحلية اليوم الخميس حول وجود شكوى مرفوعة ضد المملكة خلال أعمال الدورة الـ107 لمؤتمر العمل الدولي، المنعقدة حالياً في جنيف، من الاتحاد الدولي للنقابات وبإيعاز من الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.



وأوضحت الوزارة أن ما ورد في البيان المنشور اشتمل على بعض المعلومات غير الدقيقة منوهة ان مملكة البحرين عضو في منظمة العمل الدولية، وهي احدى المنظمات التابعة للأمم المتحدة، وبناء عليه، فإنها تشارك في أعمال مؤتمر العمل الدولي الذي يقام بشكل سنوي في جنيف.



وبينت انه وفقاً للنظام الإشرافي للمنظمة، فإنها تقوم بإجراء مراجعة دورية اعتيادية لمدى التزام الدول الأعضاء بتطبيق مبادئ الاتفاقيات التي صادقت عليها وتقوم لجنة تطبيق معايير العمل الدولية، المنبثقة عن المؤتمر، باختيار أربعين دولة من أعضاء المنظمة سنوياً لمناقشة مدى التزامها بتطبيق إحدى الاتفاقيات التي صادقت عليها ومدى مطابقة تشريعاتها الداخلية لمعايير العمل الدولية.



وذكرت الوزارة انه في إطار الدورة الحالية لمؤتمر العمل الدولي، وقع الاختيار على مملكة البحرين ضمن قائمة الدول لمناقشة مدى التزامها بتطبيق الاتفاقية رقم (111) بشأن عدم التمييز في الاستخدام والمهنة، وخلال جلسة المناقشة الخاصة فإنه بإمكان أي طرف من أطراف الانتاج الثلاثة سواء من الحكومات أو العمال أو أصحاب العمل أن يقدموا ملاحظاتهم أو تعليقاتهم حول مدى التزام تلك الدول بتنفيذ بنود تلك الاتفاقية التي التصديق عليها، كما تقوم لجنة تطبيق المعايير بالتطرق إلى الإجراءات المتبقية الخاصة بالشكوى التي كانت مسجلة ضد مملكة البحرين، والتي تم شطبها من قبل المنظمة في العام 2014 بغرض إنهاء إجراءات المتابعة المتعلقة في هذا الموضوع.



واعتبرت وزارة العمل هذا الإجراء اجراء اعتيادي يطبق على جميع الدول الأعضاء في المنظمة علاوة على عدم وجود أي تبعات له عدا توجيه الدول وحثها للمزيد من مطابقة التشريعات المحلية للتشريعات الدولية وما نصت عليه تلك الاتفاقية.



واكدت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية أنه في ضوء المنجزات العمالية المشهودة على الصعيد المحلي والدولي وما قامت به مملكة البحرين من إنجازات ومبادرات عمالية واجتماعية في إطار المشروع الإصلاحي الشامل الذي أطلقه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، فإن المملكة أصبحت تحتل مكانة دولية مرموقة وحصلت على ثقة المجتمع الدولي بانتخابها عضواً أصيلاً في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية.



أ.أ/س.ي/ع ع



بنا 1358 جمت 31/05/2018





عدد القراءات : 48 اخر تحديث : 2018/05/31 - 01 : 05 PM