مدرسة الابداع الخاصة تحتفل بتخريج الفوج الثالث من طلابها المنامة في 31 مايو / بنا / تحت رعاية معالي الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة احتفلت مدرسة الابداع الخاصة اليوم الخميس في فندق الدبلومات بتخريج الفوج الثالث من طلابها بحضور عدد من اعضاء مجلسي الشورى والنواب وكبار المسؤولين واولياء أمور الطلبة.

وفي بداية الحفل ألقت الاستاذة منى سليم الرئيس التنفيذي لمدرسة الابداع الخاصة كلمة رحبت فيها برعاية معالي محافظ العاصمة للحفل، كما أشادت بالطلبة المتخرجين وعطائهم اللامحدود خلال السنوات الدراسية، وكذلك دعم ومساندة وزارة التربية والتعليم ممثلة بسعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي، وطاقم المدرسة بهيئتيها الإدارية والتعليمية، وأولياء الأمور الكرام.



واضافت ان مع تطور التعليم المستمر اصبح هناك تركيز واضح على تكنولوجيا التعليم لما لها من أثر في العملية التربوية التعليمية، ومن هنا تحرص إدارة المدرسة على زرع القيم الإسلامية الأصيلة في نفوس الطلبة منذ مرحلة رياض الأطفال، وتنمية مهاراتهم الحياتية والعلمية والأدبية والرياضية.



وأشارت الى ان طلبة مدرسة الابداع اصبحوا خير سفراء لوطنهم مملكة البحرين في إبريل 2018، عندما شاركوا في مسابقة من أصعب المسابقات وهي "تصميم الروبوت" في الولايات المتحدة الأمريكية للسنة الرابعة على التوالي.



من جانبه قال النائب عبدالرحمن راشد بومجيد ان خريجي الفوج الثالث من مدرسة الابداع الخاصة تعتبر ثروة وطنية حقيقية لابد من الاستثمار فيها واطلاق طاقاتها لتعزيز اعمدة البناء والتنمية في مملكة البحرين، مشيرا الى انه بفضل التوجيهات السامية لجلالة الملك المفدى حفظه الله وضعت مملكة البحرين الاستثمار في قطاع التعليم وتطويره، واصبح احد اهم الاولويات على طريق النهضة والتحديث لتحقيق الاقتصاد القائم على المعرفة وذلك من خلال تطوير القدرات الفكرية والإبداعية لدى الطلاب وتمكين اجيال المستقبل من مواجهة التحديات ليكون شريكا فاعلا في التنمية المستدامة ومساهما اساسيا في النهضة والرقي بمملكة البحرين.



من جهته القى أحد الطلاب الخريجين من المرحلة الثانوية كلمة الخريجين أكد فيها ان هذا التخريج هو حصاد سنوات مضت من الجد والاجتهاد محملة بذكريات ستبقى عالقة في ذاكرة الجميع، وانهم سيبقون اسرة واحدة تستظل بظلال العلم وبكفاح من اجل رفعة مملكة البحرين.



من: نورة البنخليل



ن.ع/م خ/ع ع



بنا 1353 جمت 31/05/2018





عدد القراءات : 24 اخر تحديث : 2018/05/31 - 20 : 05 PM