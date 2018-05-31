محافظة العاصمة تحتفي بمنتسبيها في "الغبقة الرمضانية"

المنامة في 31 مايو / بنا / أقامت محافظة العاصمة بحضور معالي الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة وعدد من الوجهاء والأعيان، الغبقة الرمضانية السنوية في فندق الريجنسي إنتركونتيننتال، وذلك ضمن برنامج "أمة محمد" بنسخته السادسة 2018م – 1439ه.



وحضر الحفل جميع منتسبي المحافظة وأهاليهم وعدد من ضيوف الشرف بالإضافة إلى جهات متعددة داعمة للأمسية.



وألقى الأستاذ صلاح بوزيد الدوسري مدير إدارة المعلومات والمتابعة بالمحافظة كلمة المحافظة، حيث توجه بالشكر الجزيل والعرفان الكبير لكل من آزر ووقف مع محافظة العاصمة لتنفيذ خططها وبرامجها لتخرج بالصورة التي تحقق رؤية ورسالة المحافظة، منوها بدعم ومؤازرة معالي الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة، للمسئولين والموظفين بالمحافظة، وحرصه على متابعة أعمال المحافظة، مما حقق الكثير من الإنجازات التي كنا نتطلع إليها والتميز بها.



ع إ ح/ع ع



بنا 1315 جمت 31/05/2018





عدد القراءات : 34 اخر تحديث : 2018/05/31 - 21 : 04 PM