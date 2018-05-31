الأمانة العامة لمجلس التعاون وجامعة لوفان يناقشان إنشاء معهد لدراسة العلاقة التاريخية بين المجلس والاتحاد الأوروبي

لوفان في 31 مايو / بنا / عقد في مقر جامعة لوفان في مدينة لوفان البلجيكية، اليوم الخميس، اجتماع بين وفد الأمانة العامة لمجلس التعاون برئاسة الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق، الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات، وممثلين من جامعة لوفان برئاسة الدكتور بيتر ليفنز، نائب رئيس الجامعة للشؤون الدولية.



وأوضح الأمين العام المساعد أنه تم خلال الاجتماع مناقشة مقترح الجامعة بإنشاء معهد وكرسي بحثي يخصصان لدراسة العلاقة التاريخية بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، وتم استعراض الأهداف المنشودة من تأسيس المركز والكرسي، وتشمل على سبيل المثال تنظيم وتحضير ورش عمل ومؤتمرات مشتركة بين الأمانة العامة لمجلس التعاون والاتحاد الأوروبي وجامعة لوفان، وتقديم منح دراسية في مجال العلاقات الخليجية-الأوروبية، وتوقيع اتفاقيات إطارية بين الجامعة وجامعات دول المجلس لتشجيع التبادل الأكاديمي بينها.



وأفادت الجامعة أنها بدأت باتخاذ الخطوات الأولى لتأسيس معهد دراسات مجلس التعاون وتخصيص الدعم المناسب له، وهي تقوم حالياً بالاستعدادات اللازمة لتأسيس الكرسي البحثي.



وشارك في الاجتماع من جانب مجلس التعاون الأستاذ إدريس الخنجري، مدير إدارة شؤون الاتحاد الأوروبي في بعثة مجلس التعاون لدى الاتحاد الأوروبي، والأستاذ ماجد الغانم، رئيس قسم الاتحاد الأوروبي في الشؤون السياسية والمفاوضات في الأمانة العامة لمجلس التعاون. وشارك من جانب الجامعة الدكتور هيندريك كوهيرت، عميد كلية الآداب في الجامعة، والدكتور عبيد السليمان، الأستاذ في الجامعة.



ع إ ح/ع ع



بنا 1309 جمت 31/05/2018





عدد القراءات : 20 اخر تحديث : 2018/05/31 - 18 : 04 PM