"شؤون القرآن الكريم" تفتتح مركز عبد الرحمن أجور للنساء بمدينة حمد

المنامة في 31 مايو / بنا / افتتحت إدارة شؤون القرآن الكريم بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، مؤخراً بافتتاح مركز عبد الرحمن أجور للنساء لتعليم القرآن الكريم وتدريس علومه في مدينة حمد بالمحافظة الشمالية.



وتأتي هذه الخطوة في إطار أهداف وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الرامية إلى الاهتمام بالمراكز والحلقات القرآنية في المملكة، وتشجيعاً لها على زيادة مخرجاتها وتطوير أدائها ضمن الخطط والبرامج السنوية، وتعليم الناشئة والشباب القرآن الكريم وتنظيم عمل المراكز وترشيد مسيرتها، ليتخرج منها حافظ القرآن الكريم إنساناً فاضلاً ينتفع بالقرآن وينفع به أهله ومجتمعه ووطنه.



وبدأ حفل افتتاح المركز بتلاوة عطرة من الذكر الحكيم تلتها إحدى طالبات المركز، ثم ألقت السيدة داليا بنت محمد جاسم سند كلمة نيابة عن عائلة أجور، شكرت فيها وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف على اهتمامها الدائم بالعناية بالقرآن الكريم، مثمنةً لإدارة شؤون القرآن الكريم سعيها الحثيث لافتتاح حلقات جديدة لتعليم القرآن الكريم بمختلف مناطق البحرين.



ثم ألقت الأستاذة حنان الديب محمد مشرفة التوجيه الفني بالوزارة موعظة عن فضل العناية بتعليم القرآن الكريم والأجور العظيمة المتحصلة لحافظة القرآن الكريم ووالديها، وشكرت عائلة أجور على بذلهم الكريم في فتح مركز تحفيظ للنساء بهذه المنطقة، منوهةً بأن الوزارة تدعم جميع المبادرات الأهلية لافتتاح المراكز والحلقات القرآنية في جميع مناطق مملكة البحرين، وتقديم كافة الدعم المادي والفني لها.



ثم تحدثت الأستاذة سارة المرباطي رئيسة مركز عبد الرحمن أجور للنساء عن فرحة أهالي مدينة حمد بافتتاح هذا المركز في المنطقة، مشيرةً إلى أن العمل جارٍ لتسجيل جميع الفئات العمرية لاحتوائهم بالمركز وتوزيعهم على الفصول الدراسية، حيث ستكون أيام الدراسة ثلاثة أيام أسبوعياً، وسيتم تطبيق المنهج المقرر من قبل الوزارة في برنامج حفظ القرآن الكريم والتأسيس على القراءة الصحيحة.



وفي ختام الحفل تفضلت السيدة دالية سند بتوزيع الشهادات والجوائز على 10 طالبات من الأمهات وصغار السن اللاتي ختمن حفظ جزء عمّ في زمن قياسي بالمركز، وذلك تشجيعاً لهن على الاستمرار في حفظ القرآن الكريم.



الجدير بالذكر أن مركز عبد الرحمن أجور للنساء تم افتتاحه، بناءً على رغبة الكثير من أولياء الأمور لالحاق بناتهم بمراكز حفظ القرآن الكريم بجانب أقرانهم الذكور.



ع إ ح/ع ع



بنا 1251 جمت 31/05/2018





عدد القراءات : 32 اخر تحديث : 2018/05/31 - 08 : 04 PM