خلال ترؤسه اجتماع مجلس الأمناء.. وزير الداخلية يدشن نظام التعليم الالكتروني بالأكاديمية الملكية للشرطة

المنامة في 31 مايو / بنا / ترأس الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، رئيس مجلس أمناء الأكاديمية الملكية للشرطة، اجتماع المجلس، الذي عقد اليوم، بحضور سعادة اللواء طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام، رئيس المجلس العلمي للأكاديمية.



وفي بداية الاجتماع ، أشاد معالي الوزير بمستوى التدريب والمناهج الدراسية والدورات المتقدمة التي تعقدها الأكاديمية والتي تسهم في إعداد وتخريج رجل الشرطة وفق أسلوب علمي وتدريبي متطور، مؤكدا أهمية المراجعة المستمرة للبرامج التدريبية بما يواكب التقنيات الحديثة والمتغيرات والتحديات الأمنية.



وأشار معالي الوزير إلى أهمية مواصلة الجهود لتطوير الأداء الشرطي، بما يضمن زيادة القدرة على استخدام التطبيقات الالكترونية وتوظيفها لصالح العمل وتحقيق أعلى مستويات الأداء من حيث الدقة والسرعة والكفاءة في العمل الأمني مع التركيز في الوقت ذاته على البحث العلمي والعمل على تطويره، خاصة في مجال الأمن الاجتماعي، وجعل حقوق الإنسان منهجا رئيسيا في كل البرامج التدريبية.



وخلال الاجتماع ، أقر مجلس الأمناء، توصيات المجلس العلمي للأكاديمية، وبرنامج دورة الأمن المتقدمة للضباط، والتي تعقد للمرة الأولى خلال العام التدريبي الحالي على مدى ستة أسابيع وتتضمن تعزيز مهارات البحث العلمي وحل المشكلات بطرق غير نمطية.



كما دشن معالي الوزير نظام التعليم الإلكتروني للأكاديمية، مؤكدا أهمية العمل على مواصلة تطويره وتقديم كافة الإمكانات اللازمة في هذا الشأن ، حيث تم بناء هذا النظام استنادا إلى تجارب الجامعات والأكاديميات العالمية المرموقة ، وفقا لأحدث النظم والمعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن ، ويعمل على ربط جميع إدارات الأكاديمية ووضعها تحت مظلة تعليمية إلكترونية واحدة ، تساهم في تعزيز الطابع الإلكتروني للأداء الوظيفي والتعليمي، كما تم تقديم إيجاز حول سير عمل الأكاديمية خلال العام الدراسي والتدريبي 2017 /2018م.



وفي ختام الاجتماع ، أكد معالي وزير الداخلية ضرورة استمرار التطوير والاهتمام بمعايير جودة التعليم والتدريب في كل ما تقدمه الأكاديمية من برامج تعليمية وتدريبية لتتمكن من أداء رسالتها ، موجهاً معاليه الشكر لأعضاء المجلس والهيئة الإدارية والتدريبية في الأكاديمية ، ومتمنياً للجميع التوفيق والنجاح.



م.ف.ق/ع ع



بنا 1158 جمت 31/05/2018





عدد القراءات : 7 اخر تحديث : 2018/05/31 - 10 : 03 PM