الأرصاد الجوية: نهاية موسم السرايات ودخول موسم البارح

المنامة في 31 مايو / بنا / أصدرت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات تقريراً عن حالة الطقس في مملكة البحرين مع نهاية موسم "السرايات"، حيث شهدت المملكة سنة اتسمت بقلة مستوى الأمطار.



وقال التقرير انه مع مشارف دخول فصل الصيف في مثل هذا الوقت تتأثر البلاد برياح "البارح" وهي رياح شمالية غربية وتعرف بـ(البارح العود أو الكبير) والتي تمتد قرابة 40 يوماً، كما يعرف البارح أنه نهاية فصل الأمطار.



ويعتبر موسم البارح من المواسم الجافة التي لا تتساقط فيها الأمطار، وتتسم بهبوب رياح شمالية جافة مصحوبة بالغبار، كذلك يسهم موسم البارح في تلطيف الأجواء حيث تنخفض درجات الحرارة خلال النهار بسبب وجود الغبار المثار والعالق والذي يقلل من حدة الاشعاع الشمسي.



ومن المتوقع، حسب التقرير، أن تتعرض مملكة البحرين ودول مجلس التعاون المطلة على الخليج العربي خلال الاسبوع القادم بدءا من يوم الاثنين القادم برياح البارح، وتشتد سرعتها مع نهاية الأسبوع القادم.



ومن المعرف أن رياح البوارح لا تستمر على نمط واحد بل لها موجات زمنية تنشط فيها قد تصل مدتها من 3 الى 10 أيام، ثم تهدأ الرياح، ثم لا تلبث أن تعود لنشاطها مرةً أخرى وهي غالباً تنشط قبل منتصف النهار وتخف قبل منتصف الليل وتكون جافة حيث تنخفض الرطوبة الجوية وتعتدل الحرارة نسبياً، تكون السماء خالية من الغيوم في الغالب، إلى جانب أنها نشطة الى قوية السرعة حيث تتدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار.



ويُعزى تكـّوُن رياح البارح إلى المنخفض الموسمي الهندي حيث تكثر الامطار فوق الهند وهو منخفض سطحي يتكون جنوب غرب آسيا في بداية فصل الصيف، ويتمركز فوق باكستان خلال شهري يونيو ويوليو، ويمتد أخدود المنخفض الجوي من جنوب غرب أسيا الى منطقه بلاد الشام وتركيا أحياناً وبسبب إرتفاع جبال زاغروس وطبوغرافية المنطقة الشرقية من شبة الجزيرة العربية التي تخلو من المرتفعات الشاهقة.



ع إ ح/ع ع



بنا 1151 جمت 31/05/2018





عدد القراءات : 9 اخر تحديث : 2018/05/31 - 07 : 03 PM