الخيرية الملكية تقيم (ليلة بركة) بالتعاون مع مجموعة البركة المصرفية

المنامة في 31 مايو / بنا / نظمت المؤسسة الخيرية الملكية بالتعاون مع مجموعة البركة المصرفية ليلة بركة 3 والتي أقيمت في قاعة نادي الضباط وشارك فيها حوالي 400 شخص من أسر الخيرية الملكية.



احتوت الليلة على عدة فعاليات منها الإفطار الرمضاني في جو عائلي، والألعاب الشعبية، والأركان الشعبية مثل تزيين الشعر بالمشموم وتزيين الفخار وتعليم البنات عمل أساور اليد من الرازجي، بالإضافة إلى تعليم الأولاد كيفية وضع الغترة وشك المسابيح وتزيين الطبل.



كما شارك في الفعالية شخصيات مسلسل "طفاش" وقضى الأطفال وقتاً ممتعاً مع الألعاب الشعبية والمسابقات، وتم في نهاية اليوم توزيع الحلويات على الأطفال بمناسبة القرقاعون.



وتأتي هذه الفعالية للعام الثالث على التوالي ضمن مبدأ الشراكة المجتمعية بين المؤسسة الخيرية الملكية ومجموعة البركة المصرفية، ومساهمتها القيمة في خدمة الأيتام والأرامل.



وتوجهت المؤسسة الخيرية الملكية بالشكر الجزيل لمجموعة البركة المصرفية على تعاونها الدائم وسعيها لخدمة المجتمع ولدعمها أسر الخيرية الملكية.





م.ف.ق/ع ع



بنا 1148 جمت 31/05/2018





عدد القراءات : 10 اخر تحديث : 2018/05/31 - 05 : 03 PM