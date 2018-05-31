تقديراً لدورهم في تنفيذ عدد من المبادرات الخيرية.. سمو محافظ الجنوبية: الجهود الشبابية التطوعية محل اعتزاز وتقدير

المنامة في 31 مايو / بنا / أشاد سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية بالجهود المبذولة من قبل رجال الأمن وفريق "البحرين تجمعنا للعمل الشبابي التطوعي" في حملة إفطار صائم التي تمت في مختلف مناطق المحافظة خلال شهر رمضان المبارك، مؤكدا أن الجهود الشبابية التطوعية محل إعتزاز وتقدير في بذل العطاء المتواصل والمستمر بمسيرة العمل التطوعي الذي يعكس صورة الشباب المعطاء في مملكة البحرين.



جاء ذلك خلال تكريم سمو محافظ المحافظة الجنوبية لفريق البحرين تجمعنا للعمل الشبابي التطوعي برئاسة النقيب يعقوب كمال رئيس شعبة شرطة المجتمع بمديرية شرطة المحافظة الجنوبية، وعدد من المتطوعين والمتطوعات الذين نظموا حملة إفطار صائم، وذلك تقديراً وعرفاناً من المحافظة الجنوبية للجهود الكبيرة والتعاون المستمر بين المحافظة ومديرية شرطة المحافظة الجنوبية وذلك في مجلس سموه بمقر المحافظة الجنوبية بمنطقة عوالي.



وفي مستهل اللقاء، أشاد سمو محافظ المحافظة الجنوبية بالجهود المبذولة من قبل رجال الأمن في هذا الشهر الفضيل، ودورهم الكبير في حماية الممتلكات والأرواح وحفظ الأمن والاستقرار بتوجيهات الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، مؤكداً سموه أن المحافظة الجنوبية بالتعاون مع مديرية شرطة المحافظة الجنوبية تسعى لتحقيق تطلعات معالي الفريق الركن وزير الداخلية في استمرار الأعمال التطوعية والخيرية نظراً لقيمتها الإنسانية الكبيرة ومساهمتها الفعالة في تعزيز روح المسؤولية المجتمعية وغرس قيم المحبة والتكافل والإيثار بين افراد المجتمع البحريني.



من جانبهم عبر المكرمون عن خالص شكرهم وتقديرهم لسمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة على جهود سموه المخلصة في دعم المبادرات الأمنية والاجتماعية التطوعية مؤكدين حرص مديرية شرطة المحافظة الجنوبية على بذل قصارى جهودها في تقديم الخدمات الأمنية بصورة مميزة ترتقي لمستوى التطلعات، وذلك من منطلق الأمانة والمسئولية الملقاة على عاتقها.



كما أشاد النقيب يعقوب كمال رئيس شعبة شرطة المجتمع بمديرية شرطة المحافظة الجنوبية باستقبال سمو محافظ المحافظة الجنوبية، وحرص سموه على دعم العمل الشبابي التطوعي في حملة إفطار صائم خلال شهر رمضان المبارك مؤكدا أن ما يقوم به سموه من مبادرات وبرامج، تسهم في تعزيز الأمن المجتمعي كواحد من أهم ركائز الشراكة المجتمعية الذي يحقق الاستقرار المجتمعي والأسري.



خ.ب/ع ع



بنا 1146 جمت 31/05/2018





عدد القراءات : 11 اخر تحديث : 2018/05/31 - 04 : 03 PM