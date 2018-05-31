وزير الديوان الملكي يشيد بالعلاقات البحرينية اليابانية خلال استقباله السفير الياباني المنامة في 31 مايو / بنا / استقبل معالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي بمكتبه بالديوان الملكي هذا اليوم سعادة السيد يديكي إيتو بمناسبة تعيينه سفيراً جديداً لليابان لدى المملكة.



وخلال اللقاء، أشاد معاليه بالعلاقات البحرينية - اليابانية المتميزة في ظل الحرص المتبادل على تطوير أوجه التعاون في كافة المجالات بما يخدم المصالح المشتركة ويلبي تطلعات الشعبين الصديقين.



وأعرب معالي وزير الديوان الملكي عن أطيب تمنياته للسفير الياباني بالتوفيق والنجاح في أداء مهامه الدبلوماسية بما يسهم في دعم الروابط الثنائية وفتح آفاق جديدة للتنسيق المشترك على مختلف الأصعدة.



ن.ف/ع ع



بنا 1136 جمت 31/05/2018





عدد القراءات : 23 اخر تحديث : 2018/05/31 - 42 : 02 PM