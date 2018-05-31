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التربية تدعو الراغبين في الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي الخارجية إلى التأكد من اعتماديتها قبل التسجيل
2018/05/31 - 21 : 02 PM

المنامة في 31 مايو / بنا / دعت وزارة التربية والتعليم الراغبين في الالتحاق بالدراسة في الجامعات الخارجية إلى ضرورة مراجعة قسم معادلة الشهادات الأجنبية بالوزارة قبل التسجيل فيها، سواء عن طريق الحضور الشخصي، أو الاتصال على أرقام التواصل بالمختصين، أو من خلال الاطلاع على قوائم الجامعات والبرامج الأكاديمية الموصى بالدراسة فيها عبر بوابة الحكومة الإلكترونية http://Bahrain.bh أو http://Bahrain.bh/RUa، تفادياً للالتحاق بأي مؤسسة تعليم عالٍ غير معتمدة أو غير موصى بالدراسة فيها، وتجنباً لأي إشكالات قد تواجههم بعد التخرج قد يتعذر بسببها معادلة مؤهلاتهم العلمية.


م.ف.ق/خ.س

بنا 1103 جمت 31/05/2018


عدد القراءات : 30         اخر تحديث : 2018/05/31 - 21 : 02 PM
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