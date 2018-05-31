الوزير ميرزا يستقبل المهندس عبدالله الحويحي ويتسلم كتابه الجديد "مجالسنا مدارسنا"

المنامة في 31 مايو / بنا / استقبل الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير شئون الكهرباء والماء بمكتبه المهندس عبدالله الحويحي الباحث البحريني في الشئون الثقافية والاجتماعية، الذي قدم للوزير نسخة من كتابه الجديد بعنوان "مجالسنا مدارسنا"، حيث يحتوي الكتاب معلومات قيمة عن المجالس ودورها الاجتماعي والثقافي في التكاتف والتواصل بين مختلف أطياف المجتمع البحريني، وعن أهمية غرس العادات والقيم التي توارثناها جيلا بعد جيل في الاستفادة من الدروس والعبر بالحلقات الفكرية والاجتماعية التي تقدم في المجالس، وقد احتوى الكتاب أيضاً صوراً لأهم المجالس منذ بداية القرن الماضي إلى يومنا هذا .



و بهذا الصدد أشاد الدكتور ميرزا بجهود المهندس عبدالله الحويحي التي بذلها في اعداد هذا الكتاب متمنياً له كل التوفيق والسداد.

وبدوره أعرب الحويحي عن شكره الجزيل للوزير على حفاوة الاستقبال وتقديمة كافة سبل الدعم للباحثين والمؤلفين البحرينيين.







م.ف.ق/خ.س



بنا 1057 جمت 31/05/2018





عدد القراءات : 41 اخر تحديث : 2018/05/31 - 19 : 02 PM