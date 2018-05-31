القائد العام يتفقد أحد أسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين‎ المنامة في 31 مايو/ بنا / تفقد صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين صباح اليوم، أحد أسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين، وأستمع معاليه خلال زيارته التفقدية إلى إيجاز عن برامج التحديث والاستعدادات الدائمة للارتقاء بالجاهزية القتالية والإدارية.



وقال صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين أن قوة دفاع البحرين شهدت في عهد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه نمواً مضطرداً ، وتوسعاً ممتداً بجهد دؤوب، وإرادة واعية مستفيدة من خبرة الحاضر، وتجربة الماضي العريق، والرؤية الواعدة للمستقبل.



وأشار صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين إنه بكل فخر واعتزاز قد أضحى رجال قوة الدفاع قدوة ونموذجا يحتذى به في الإنجاز والبذل والعطاء والتضحية، مؤكداً معاليه أن هذه القوة الوطنية تقف بكل عزم وحسم شامخة في وجه كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار الوطن.



كما أعرب صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين في ختام الزيارة عن خالص تقديره للجهود الطيبة والملموسة التي يبذلها رجال قوة دفاع البحرين وظهورهم الدائم بالمظهر المشرف، متمنياً لهم التوفيق في أداء واجباتهم الوطنية على الوجه الأكمل.



ل.ب/خ.س



بنا 1056 جمت 31/05/2018





عدد القراءات : 34 اخر تحديث : 2018/05/31 - 18 : 02 PM