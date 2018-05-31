سمو نائب رئيس مجلس الوزراء يستقبل عدداً من اعضاء مجلس ادارة نادي روتاري المنامة ومحافظي النادي السابقين المنامة في 31 مايو / بنا / استقبل سمو الشيخ محمد بن مبارك ال خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بمكتبه بقصر القضيبية المهندس مازن احمد العمران رئيس مجلس ادارة نادي روتاري المنامة ، وعدداً من اعضاء مجلس ادارة النادي ومحافظي النادي السابقين .

وفي بداية اللقاء رحب سمو الشيخ محمد بن مبارك ال خليفة بالحضور مشيداً بدور النادي واسهاماته الدولية والمحلية في مجال الخدمات الانسانية والتنموية في مجالاتها المختلفة متمنياً لهم المزيد من التوفيق والنجاح في تحقيق اهداف الروتاري .



من جانبهم شكر الحضور سمو الشيخ محمد بن مبارك ال خليفة على استقباله لهم ، حيث قاموا باطلاعه على قيام النادي باستضافة المؤتمر السنوي الدولي الثامن في مملكة البحرين في العام 2020-2021 والاستعدادات التنظيمية لانعقاده وما يتطلبه ذلك من تنسيق وتعاون من كافة الجهات في مملكة البحرين .



كما تم تقديم اهداء كتاب يوثق لمسيرة النادي طوال الخمسين سنة الماضية وما حقق من انجازات ، معبرين عن شكرهم وتقديرهم لما يلقاه النادي من دعم ومساندة من قبل سمو الشيخ محمد بن مبارك ال خليفة الذي ترأس مجلس ادارة النادي عند تأسيسه في عام 1965 .





م.ف.ق/خ.س



بنا 1047 جمت 31/05/2018





عدد القراءات : 43 اخر تحديث : 2018/05/31 - 36 : 02 PM