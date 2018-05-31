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قراقع: 500 أسير إداري سيشرعون بإضراب عن الطعام الأسبوع المقبل
2018/05/31 - 19 : 01 PM

رام الله في 31 مايو/ بنا / قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين عيسى قراقع، إن مئات الأسرى الإداريين سيشرعون مطلع الأسبوع بالإضراب عن الطعام بشكل تدريجي ومنظم، إضافة إلى استمرارهم بمقاطعة محاكم الاحتلال الإسرائيلية.

واضاف قراقع في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين" واوردتها وكالة الانباء "وفا" اليوم الخميس، إن 500 أسير إداري يقبعون في سجون الاحتلال اتخذوا قرارهم بعدم المثول أمام المحاكم الاسرائيلية لممارسة الضغط لإنهاء ملف الاعتقال الاداري، مهددين بخطوات تصعيدية ابتداء من الشهر المقبل.

وتوقع قراقع ان تمارس سلطات الاحتلال الاسرائيلي عمليات قمع غير مسبوقة وعزل لإنهاء هذا الاضراب المقرر، وأن يواجه بقوة كما حصل في اضراب عام 2017، داعيا كافة الى مساندة هذا الاضراب.

و.ش/خ.س

بنا 0929 جمت 31/05/2018


عدد القراءات : 40         اخر تحديث : 2018/05/31 - 19 : 01 PM
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