وزير الخارجية الاماراتي يؤكد على تعزيز التعاون مع كندا في قطاع الفضاء

مونتريال في 31 مايو /بنا/ اكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الاماراتي خلال زيارته مقر وكالة الفضاء الكندية في مونتريال حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقات التعاون مع كندا في قطاع الفضاء.

وقد تفقد خلال زيارته ، مرافق الوكالة التي تأسست عام 1989 ، واطلع على ما تتضمنه من أنظمة متطورة تسهم في تطوير القطاع الفضائي.

وكان البلدان وقعا على مذكرة تفاهم بين وكالتي الإمارات للفضاء والفضاء الكندية.

وتعتبر كندا من البلدان الرائدة في مجال الفضاء وتستخدم التكنولوجيات الكندية في قطاع الأقمار الصناعية للاتصالات في أكثر من 80 % من الأقمار الصناعية للاتصالات ذات الأهداف التجارية عبر العالم.

ومن فروع علوم الفضاء التي تتميز بها كندا على المستوى الدولي مراقبة الأرض باستعمال عدد من الأقمار الصناعية المتطورة وروبوتات وعلوم الفضاء والاستكشافات والأقمار الصناعية للاتصالات.







خ.س



بنا 0927 جمت 31/05/2018





عدد القراءات : 50 اخر تحديث : 2018/05/31 - 18 : 01 PM