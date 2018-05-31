4 إصابات برصاص الاحتلال واعتقال 15 فلسطينيا بيت لحم في 31 مايو/ بنا / أُصيب، اليوم ، أربعة شبان فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال، خلال مواجهات في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم ، واعتقل 15 فلسطينيا في جنين والخليل والقدس.



وأفاد مصدر أمنى لوكالة الانباء الفلسطينية ، أن مواجهات اندلعت على الشارع الرئيس القدس الخليل بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال اثناء اقتحامها مخيم الدهيشة، أطلق خلالها الجنود الرصاص وقنابل الغاز والصوت، ما أدى الى إصابة 4 شبان برصاص من نوع "توتو" ، وقد وصفت حالتهم بالمستقرة.



وأضاف المصدر ان قوات الاحتلال اعتقلت شابا، فيما لا تزال المواجهات مستمرة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم ، 5 شبان من جنين ، ليرتفع عدد الأسرى من المحافظة خلال الشهر الجاري 33 معتقلا، بينهم 5 مرضى ، حسب نادي الأسير.

كما اعتقلت قوات الاحتلال ، ثمانية فلسطينيين من مدينة الخليل وبلدة دورا بالضفة الغربية المحتلة. وقالت مصادر أمنية لـلوكالة، إن قوات الاحتلال نفذت عمليات اعتقال في عدة احياء بمدينة الخليل، وبلدة دورا جنوب المحافظة، طالت أسرى محررين وناشطين، ونقلتهم لجهة غير معلومة.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت، الليلة الماضية ، بلدة الخضر جنوب بيت لحم، وسط إطلاق النار وقنابل الصوت، حيث تمركزت في منطقة البوابة قبل أن يشتبك أهالي البلدة معهم، بعدها انسحبت من المكان.

كما اقتحمت مدينتي بيت لحم وبيت جالا، دون ان يبلغ عن مداهمات واعتقالات.





خ.س



بنا 0750 جمت 31/05/2018





عدد القراءات : 0 اخر تحديث : 2018/05/31 - 10 : 11 AM