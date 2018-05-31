17حالة اصابة مؤكدة بفيروس نيباه في الهند كوتشي في 31 مايو/ بنا / قالت وزارة الصحة الهندية اليوم إن حالتي إصابة بفيروس نيباه المميت الذي يسبب تلفا في الدماغ تم التأكد منهما في ولاية كيرالا بجنوب البلاد، حيث أدى الفيروس أيضا لوفاة شخصين.

وأوضحت مسؤولة في وزارة الصحة في منطقة كوريكود والتي يعتقد انها بؤرة العدوى ، لوكالة رويترز أن حالتي الإصابة الجديدتين بفيروس نيباه في كيرالا ترفع إجمالي عدد الحالات المؤكدة إلى 17 ، وأضافت أن 15 منهم لقوا حتفهم.



وحسب المسؤولة فانه يعتقد إن العدوى انتقلت الى المصابين من زميل يعمل في المجال الطبي.



ولم تُكتشف إصابات مؤكدة بالفيروس خارج كيرالا حتى الآن، رغم مخاوف من انتشار المرض. وأرسلت ولايات أخرى عينات للفحص من أشخاص أبلغوا عن إصابتهم بأعراض تشبه أعراض الإصابة بالفيروس خلال الأيام القليلة الماضية.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن الفيروس لا لقاح له. وينتشر عن طريق سوائل الجسم ويمكن أن يسبب التهابا في المخ.





خ.س



بنا 0735 جمت 31/05/2018





عدد القراءات : 12 اخر تحديث : 2018/05/31 - 47 : 10 AM