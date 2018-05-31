الجيش يحرر ويطهر كتاف بصعدة وغارات التحالف تكبد الحوثي خسائر في تعز صعدة في 31 مايو/ بنا / دعا قائد محور صعدة اليمنيين في مديرية كتاف العودة إلى منازلهم في المناطق المحررة في المديرية بعد أن تم تحريرها وتطهيرها من الألغام التي زرعتها مليشيا الحوثي الانقلابية قبل فرارها.

جاء ذلك خلال زيارته الى المواقع الجديدة التي حررها الجيش في مديرية كتاف بمحافظة صعدة ، كما افادت وكالة الانباء اليمنية.

وفي تعز تواصل الوية من الجيش اليمني هجومها على مواقع مليشيا الحوثي الإنقلابية ومناطق تمركزها في مديرية مقنبة ، مسنودة بغارات التحالف العربي.

وتركزت الغارات على مواقع الحوثيين في منطقة الحجار بالعبدلة ومنطقة المنبر ومنطقتي الهياكل والمهاجم، وجيوب المليشيا في أطراف جبل العويد بجبهة مقبنة.

وحسب مصادر ميدانية أسفرت الغارات عن تدمير مدفع هاون، بالإضافة الى مصرع وجرح أكثر من 12 عنصرا من مليشيا الحوثي الإنقلابية، وسط انهيارات في صفوفها.







خ.س



بنا 0713 جمت 31/05/2018





عدد القراءات : 10 اخر تحديث : 2018/05/31 - 44 : 10 AM