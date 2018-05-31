الأمم المتحدة: حرب جديدة على قطاع غزة بدأت ملامحها تتشكل خلال الأيام الماضية نيويورك في 31 مايو/ بنا / قال منسق الامم المتحدة للشرق الاوسط نيكولاي ملادينوف ان ثمة نذر حرب جديدة بدأت ملامحها بالتشكل على خلفية التصعيد الخطير بين اسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.



وقال ملادينوف في حديث عبر الفيديو من القدس المحتلة ان الهجمات الجديدة بين الاطراف تشكل انذارا للجميع باننا على حافة حرب كل يوم.



وعقد مجلس الامن امس اجتماعا عاجلا بطلب من الولايات المتحدة لإدانة اطلاق الصواريخ والقذائف على اسرائيل من قبل الجناحين العسكريين لحركتي حماس والجهاد الاسلامي.

وقالت السفيرة الاميركية لدى مجلس الامن نيكي هايلي "يجب ان يحاسب القادة الفلسطينيون عما سمحوا بالقيام به في غزة".



وعرقلت دولة الكويت، أمس الأربعاء، اقتراحا أميركيا بإصدار إعلان عن مجلس الأمن يندد بإطلاق صواريخ من قطاع غزة على إسرائيل.

وكتبت ممثلية الكويت التي تمثل حاليا الدول العربية في مجلس الأمن، رسالة إلى ممثلية الولايات المتحدة في الأمم المتحدة جاء فيها: "لا نستطيع المواقفة على نص يتم التداول فيه من قبل بعثتكم، في حين أننا نعمل على مشروع قرار يتطرق إلى حماية المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة".

وكان الأميركيون عرقلوا خلال الأسابيع القليلة الماضية مشروعي إعلان يعبران عن قلق مجلس الأمن إزاء أعمال العنف في قطاع غزة.







و.ش



بنا 0520 جمت 31/05/2018





عدد القراءات : 26 اخر تحديث : 2018/05/31 - 56 : 08 AM