وزير خارجية روسيا يصل إلى كوريا الشمالية سول في 31 مايو/بنا/ وصل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى كوريا الشمالية اليوم الخميس، وفقا لوكالة الانباء الرسمية.

وأشارت إلى أن لافروف وصل إلى البلاد بناء على دعوة من وزير الخارجية الكوري الشمالي ري يونغ هو.





وفي هذا السياق ذكرت وكالة (تاس) الروسية للأنباء "أن لافروف سيعقد محادثات مع نظيره الكروي الشمالي ري يونج هو".



ولدى وصوله قال لافروف "إن موسكو ترحب بالمحادثات المكثفة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية وبين الكوريتين"، مضيفا "أن عملية رفع العقوبات عن كوريا الشمالية يجب أن تتم على مراحل".





خ.أ



بنا 0421 جمت 31/05/2018





عدد القراءات : 10 اخر تحديث : 2018/05/31 - 31 : 07 AM