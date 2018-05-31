مطالعات الصحف في البحرين المنامة في 31 مايو /بنا/ طالعتنا الصحف المحلية الصادرة اليوم الخميس بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة، على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية. وفيما يلي أبرز وأهم العناوين الواردة في الصحف المحلية:



جلالة الملك المفدى يستقبل أهالي المحافظة الشمالية بمناسبة شهر رمضان المبارك.



جلالة الملك المفدى يتلقى برقية تقدير وامتنان من معالي رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار.



زارمجلس سمو الشيخ ابراهيم بن حمد آل خليفة‎ ..سمو رئيس الوزراء يؤكد على أهمية تعزيز المكتسبات التي تحققت في مملكة البحرين عبر استمرار وتيرة التحديث والتطوير.



سمو رئيس الوزراء يزور مجلس سمو الشيخ علي بن خليفة.. ويحذر بأن من يريدون النيل من أمن الوطن لازالوا يتحينون الفرص.



سمو ولي العهد: البحرين تواصل العمل على تنفيذ البرامج التنموية لصالح المواطنين.



معالي الشيخ خالد بن عبد الله يشهد ترحيل (ممتلكات) لبُنيتها التحتية الرقمية إلى الحوسبة السحابية لشركة أمازون ويب سيرفيسز (AWS).



وزير الديوان الملكي والقائد العام يستقبلان عدداً من الوزراء وأفراد العائلة المالكة الكريمة والمسؤولين وجموعاً من المواطنين والمقيمين بمناسبة رمضان المبارك.



وزير الخارجية يستقبل سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى مملكة البحرين .‎



وزير الديوان الملكي يستقبل المستشار سلطان السويدي.



وزير الديوان الملكي يستقبل السفير الصيني.



سمو محافظ المحافظة الجنوبية يستقبل السفير الياباني ويشيد بمستوى التعاون بين البلدين.



صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين يستقبل معالي رئيس المجلس الأعلى للصحة.



مركز الابداع يطلق برنامجه الشبابي الاجتماعي (سابع جار).



مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء يعلن أسماء منتسبي الدفعة الرابعة من برنامج النائب الأول لتنمية الكوادر الوطنية.



تنفيذًا لأمر سمو ولي العهد بتوزيع 5000 وحدة سكنية.. وزير الإسكان: البدء في توزيع مشروع أم الحصم الإسكاني على المواطنين المستفيدين.



رئيس الأمن العام يستقبل محافظ محافظة العاصمة ويشيد بدور المحافظة في تعزيز إستراتيجية الشراكة المجتمعية.



نظمهما مركز الاتصال الوطني بالتعاون مع مؤسسة تومسون رويترز: اختتام ورشتين تدريبيتين متوازيتين للمتحدثين الرسميين وللإعلاميين حول أهداف التنمية المستدامة.



الحكومة تحيل مشروع قانون التقاعد الجديد إلى «النواب)..صـلاحـيـات واسـعـة لـمـجـلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي.



مؤسسة التنظيم العقاري تبحث مع جمعية التأمين البحرينية حساب الضمان للمشاريع.



هيئة التخطيط والتطوير العمراني تدشن حسابها الرسمي في انستغرام.



بمشاركة 21 موظفا.. معهد التدريب الجمركي يختتم دورة في التعرفة الجمركية.



رئيس هيئة الأركان يترأس اجتماع مجلس كلية عيسى العسكرية الملكية.



الوزير ميرزا يثمن مبادرة كلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين) في مشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة .



وزير التربية والتعليم يكرم الطلبة الفائزين في مسابقة قناديل من نور لحفظ القرآن الكريم.



جامعة الخليج العربي تنظم (حلول الطائرات بدون طيار لاتخاذ أحسن قرار).



وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تطلق "مشروع التلمذة المهنية في مجال إدارة المنشآت الطبية".



الهاجري يكرم الفائزين بمسابقة سمو رئيس الحرس الوطني لحفظ القرآن الكريم وتجويده.



وزير التربية والتعليم يكرم عدداً من الحاصلين على شهادات الدراسات العليا.



الخيرية الملكية توقع اتفاقية تأجير أبراج الخير مع وزارة الصحة والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.



(بتلكو) تعرف منتسبي جامعة البحرين بمجالات التطوير في شبكتها.



وزارة الخارجية تدين الهجوم المسلح في بلجيكا‎.



"الأشغال" تعلن عن طرح 94 مناقصة داخلية خلال الربع الأول.



محافظة العاصمة تنظم مشروع إفطار صائم بدعم من بنك البحرين الاسلامي.



وزير الأشغال والبلديات يبحث مع النائب جلال الاحتياجات الخدمية لقرية بني جمرة.



مستشار جلالة الملك للشؤون الاقتصادية يستقبل السفير السوداني لدى المملكة.



كمال بن أحمد يبحث مع السفير الامريكي تبادل الخبرات بمجالي المواصلات والاتصالات.



وزيرة الصحة: البحرين قطعت شوطاً كبيراً في مجال مكافحة التبغ باتخاذها العديد من الإجراءات.



وكيل وزارة الخارجية تجتمع مع الرئيس التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات والمدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ‎بفيينا.







خ.أ



بنا 0132 جمت 31/05/2018





عدد القراءات : 1 اخر تحديث : 2018/05/31 - 41 : 04 AM