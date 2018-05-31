الطقس حار نهارا لكنه حسن خلال الليل المنامة في 31 مايو/بنا/ ذكرت ادارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات ان الطقس سيكون اليوم الخميس باذن الله حار ولكنه حسن خلال الليل.

الرياح: متقلبة الاتجاه من 3 إلى 8 عقد ولكنها عموماً شرقية من 8 إلى 13 عقدة أحيانا.





ارتفاع الموج : من قدم إلى قدمين.



درجة الحرارة : العظمى 40 درجة مئوية .. والصغرى : 29 درجة مئوية.



الرطوبة النسبية: العظمى 85% والصغرى 30%.



شروق الشمس الساعة 04:45صباحا.. والغروب الساعة 06:25 مساءا.







خ.أ



بنا 0127 جمت 31/05/2018





عدد القراءات : 4 اخر تحديث : 2018/05/31 - 34 : 04 AM