الطقس حار نهارا لكنه حسن خلال الليل

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2018/05/31 - 34 : 04 AM
المنامة في 31 مايو/بنا/ ذكرت ادارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات ان الطقس سيكون اليوم الخميس باذن الله حار ولكنه حسن خلال الليل.
الرياح: متقلبة الاتجاه من 3 إلى 8 عقد ولكنها عموماً شرقية من 8 إلى 13 عقدة أحيانا.
ارتفاع الموج : من قدم إلى قدمين.
درجة الحرارة : العظمى 40 درجة مئوية .. والصغرى : 29 درجة مئوية.
الرطوبة النسبية: العظمى 85% والصغرى 30%.
شروق الشمس الساعة 04:45صباحا.. والغروب الساعة 06:25 مساءا.
خ.أ
بنا 0127 جمت 31/05/2018
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اخر تحديث : 2018/05/31 - 34 : 04 AM