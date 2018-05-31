بدء الاجتماع بين وزير الخارجية الاميركي ومسؤول كوري شمالي كبير نيويورك في 31 مايو/بنا/ بدأ وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو والجنرال كيم يونغ شول الذراع اليمنى للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون اجتماعا في نيويورك في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس من أجل الاعداد للقمة التاريخية المرتقبة بين زعيمي البلدين.



وحسب وكالة (فرانس برس) شوهد كيم يونغ شول، الذي ينتمي إلى الدائرة الضيقة المحيطة بالزعيم الكوري الشمالي الشاب، وهو يصل إلى شقة في نيويورك قرب مقر الأمم المتحدة بعد وقت قصير على وصول بومبيو.



خ.أ



بنا 0014 جمت 31/05/2018





عدد القراءات : 9 اخر تحديث : 2018/05/31 - 31 : 03 AM