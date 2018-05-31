الجيش اليمني ينفذ هجوما مباغتا ويحرّر مواقع جديدة في محافظة حجة عدن في 31 مايو/بنا/ نفذ الجيش اليمني مسنوداً بتحالف دعم الشرعية في اليمن مساء أمس هجوماً مباغتاً حرّر خلاله مواقع جديدة كانت تتمركز فيها الميليشيا الحوثية الانقلابية بأطراف مديرية حيران بمحافظة حجة شمال غرب اليمن.





ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن مصدر عسكري قوله " إن الجيش اليمني نفّذ صباح اليوم، هجوماً مباغتاً على مواقع ميليشيا الحوثي الانقلابية في أطراف وادي حيران، تمكنوا خلاله من تحرير عدد من المواقع المهمة، وتكبيد ميليشيا الحوثي الانقلابية خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات".



وأشار المصدر إلى "أن الفرق الهندسية التابعة للمنطقة العسكرية الخامسة تمكنت من انتزاع أكثر من ٦٠٠ لغم أرضي مختلفة الأنواع والأحجام والأهداف من تلك المواقع المحررة، لافتاً إلى أن الفريق الهندسي عثر على نوعية جديدة من الألغام تسمى (الألغام القفازة)".





خ.أ



بنا 0009 جمت 31/05/2018





عدد القراءات : 9 اخر تحديث : 2018/05/31 - 16 : 03 AM