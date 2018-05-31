Thursday   31 May 2018  
فيديو بنا زمان صور بنا زمان
ولي العهد السعودي يبحث مع الرئيس هادي المستجدات والتطورات على الساحة اليمنية
2018/05/31 - 16 : 03 AM
جدة في 31 مايو/بنا/ التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في جدة اليوم، فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية اليمنية، حسب ما أوردته وكالة الانباء السعودية (واس).
وجرى خلال اللقاء بحث المستجدات والتطورات على الساحة اليمنية والجهود المبذولة تجاهها، بالإضافة إلى استعراض الأعمال الإغاثية الإنسانية والتنموية للشعب اليمني الشقيق.

حضر اللقاء وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ورئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد بن علي الحميدان، فيما حضره من الجانب اليمني، مدير مكتب رئيس الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي، وقائد الحماية الرئاسية العميد ناصر عبدربه هادي، والسكرتير الخاص لرئيس الجمهورية الأستاذ مبارك البحار، وعدد من المسؤولين.

خ.أ

بنا 0007 جمت 31/05/2018


عدد القراءات : 12         اخر تحديث : 2018/05/31 - 18 : 03 AM
جميع الحقوق محفوظة , هيئة شؤون الإعلام 2017 © عن بنا | اتصل بنا | سياسة الخصوصيه | اتفاقية الاستخدام | صحف محلية | RSS | English