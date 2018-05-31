ولي العهد السعودي يبحث مع الرئيس هادي المستجدات والتطورات على الساحة اليمنية جدة في 31 مايو/بنا/ التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في جدة اليوم، فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية اليمنية، حسب ما أوردته وكالة الانباء السعودية (واس).

وجرى خلال اللقاء بحث المستجدات والتطورات على الساحة اليمنية والجهود المبذولة تجاهها، بالإضافة إلى استعراض الأعمال الإغاثية الإنسانية والتنموية للشعب اليمني الشقيق.



حضر اللقاء وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ورئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد بن علي الحميدان، فيما حضره من الجانب اليمني، مدير مكتب رئيس الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي، وقائد الحماية الرئاسية العميد ناصر عبدربه هادي، والسكرتير الخاص لرئيس الجمهورية الأستاذ مبارك البحار، وعدد من المسؤولين.



خ.أ



بنا 0007 جمت 31/05/2018





عدد القراءات : 12 اخر تحديث : 2018/05/31 - 18 : 03 AM