وزير يمني يثمّن الدور الإنساني لدول مجلس التعاون الخليجي في دعم بلاده عدن في 31 مايو/بنا/ ثمّن وزير الإدارة المحلية اليمني رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح، الدور الإنساني الكبير الذي تقدمه دول مجلس التعاون الخليجي في دعم بلاده.



وأشاد فتح، خلال ترأسه اجتماع لجنة الإغاثة اليوم، بسرعة الاستجابة والتجاوب الدائم والمستمر في إغاثة ومد المحتاجين بالمساعدات الإغاثية والطبية والإيوائية.





وأقرّ الاجتماع وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية استمرار التواصل والتنسيق مع المانحين والمنظمات الدولية وكافة الجهات ذات العلاقة في مساعدة المتضررين والمحتاجين ودعم جهود السلطات المحلية في المحافظات المحررة والمتضررة من الإعصار والتخفيف من معاناة المواطنين.



وناقش الاجتماع الطرق الكفيلة بسرعة تقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية لمحافظة الحديدة ومناطق الساحل الغربي، التي تم تحريرها حديثًا من المليشيا الانقلابية المدعومة من إيران، والتنسيق مع المانحين والمنظمات الإغاثية العاملة في الداخل للإسراع في التدخل الإغاثي والاستعداد التام لتوفير متطلبات النازحين .



خ.أ



بنا 2206 جمت 30/05/2018





عدد القراءات : 22 اخر تحديث : 2018/05/31 - 13 : 01 AM