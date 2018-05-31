وزير الديوان الملكي و القائد العام لقوة دفاع البحرين يستقبلان عدداً من الوزراء وأفراد العائلة المالكة الكريمة والمسؤولين وجموعاً من المواطنين والمقيمين بمناسبة شهر رمضان المبارك‎ المنامة في 31 مايو/ بنا / استقبل صاحب المعالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي و صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين مساء اليوم الأربعاء كلاً من سعادة السيد محمد بن إبراهيم المطوع وزير شئون مجلس الوزراء، والشيخ عبدالعزيز بن عطية الله آل خليفة، والشيخ مجدل بن درباس الخالدي، و السيد راشد الكعبي مدير ادارة الاستثمارات في صندوق أبوظبي للتنمية، والسيد محمد حسن الحامدي مدير المشاريع في صندوق أبوظبي للتنمية، والمهندس طه محمود محمد فقيهي الوكيل للشئون المالية بوزارة المالية، وعدداُ من أفراد العائلة المالكة الكريمة، وعدداً من المسؤولين وجموعاً من المواطنين والمقيمين الذين قدموا لمعاليهم أصدق التهاني وأطيب التبريكات بحلول شهر رمضان المبارك، والذي يأتي في إطار حرص معاليهم على تكريس هذه العادة السنوية في التواصل والتأكيد على عادات المجتمع البحريني الأصيلة في الشهر الفضيل والمستمدة من روح ديننا الإسلامي الحنيف.











ح ب/خ.أ



بنا 2203 جمت 30/05/2018





عدد القراءات : 18 اخر تحديث : 2018/05/31 - 12 : 01 AM