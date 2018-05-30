خلال زيارة سموه لمجلس سمو الشيخ ابراهيم بن حمد آل خليفة‎ ..سمو رئيس الوزراء يؤكد على أهمية تعزيز المكتسبات التي تحققت في مملكة البحرين عبر استمرار وتيرة التحديث والتطوير المنامة في 30 مايو/ بنا / قام صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بزيارة مساء اليوم لمجلس سمو الشيخ إبراهيم بن حمد آل خليفة ضمن الزيارات التي يحرص عليها سموه للمجالس في ايام شهر رمضان المبارك.







وقد أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر، أهمية تعزيز المكتسبات التي تحققت في مملكة البحرين عبر استمرار وتيرة التحديث والتطوير وتحفيز أبناء الوطن لبذل الجهد والعمل وتحقيق المزيد من النجاحات التي تخدم حاضر ومستقبل الوطن.



وشدد سموه على أهمية التمسك بالقيم والتقاليد التي تعزز من تماسك وترابط بين أبناء المجتمع، مؤكدا سموه أن المجتمع البحريني اتسم على مدى تاريخه بنسيجه القوي الذي لا يقبل الفرقة.



وأثنى سموه على ما يشهده شهر رمضان المبارك من مظاهر للتواصل والتراحم بين أبناء المجتمع ترسيخاً لما نشأوا عليه من قيم وخصال حميدة، داعيا سموه إلى استثمار الأجواء الروحانية للشهر الفضيل في تقوية أواصر التقارب والمحبة بين الجميع بما يعزز روح الأسرة الواحدة لشعب البحرين.



ودعا سموه إلى ضرورة التمسك بالوحدة الوطنية وصون مكتسبات المملكة والحفاظ على أمنها واستقراها في ظل ما تموج به المنطقة والعالم من تحديات.



وقد نوه سمو الشيخ إبراهيم بن حمد آل خليفة بالحرص الذي يبديه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالتواصل مع الجميع والاطمئنان على أحوالهم وزيارة مجالسهم، معربا عن تشرفه ورواد مجلسه بالزيارة الكريمة لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء.



م خ/م.ح.



بنا 2024 جمت 30/05/2018





عدد القراءات : 3 اخر تحديث : 2018/05/30 - 28 : 11 PM