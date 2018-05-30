سمو رئيس الوزراء يزور مجلس سمو الشيخ علي بن خليفة.. ويحذر بأن من يريدون النيل من أمن الوطن لازالوا يتحينون الفرص المنامة في 30 مايو / بنا / لدى زيارة سموه لمجلس سمو نائب رئيس مجلس الوزراء، أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، أن الحكومة ترصد بعناية كل أمر يؤثر على سير العمل في المشروعات بالشكل المخطط لها، واننا شديدي الامتنان لكل صوت وقلم ورأي ينبهنا عن أي تأخير يؤثر على مصلحة المواطنين.







وقال سموه "نهجنا هو مصلحة الوطن وخدمة المواطن ولا نحيد عن هذا النهج الذي ارتضيناه منهاج عمل واساس للمسؤولية الوطنية".



وحث سموه على أهمية التمسك بما يعلي من قيم الترابط والتماسك في المجتمع، ومنها المجالس الرمضانية التي ينتابنا شعورا بالفخر والاعتزاز حينما نراها تحتضن مختلف مكونات المجتمع وتقوم بإبراز دعوات الوحدة ومناقشة الموضوعات التي تعكس حضارة ابناء الوطن.



وقال سموه "مجالسنا كانت وستظل مدارسنا، فهي دروس حية في الوحدة والترابط ولمن يريد ان يرى المجتمع البحريني فليرى هذه المجالس وما تنضح به من محبة واخاء وما تؤشر له من تقدم حضاري في المجتمع".



وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد قام مساء اليوم بزيارة لمجلس سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، في اطار الزيارات التي يحرص عليها سموه للمجالس في ايام شهر رمضان المبارك.



واشار سموه الى أن المزيد من حراك التنمية ستشهده مختلف المناطق على كافة الصعد الاسكانية والصحية والتعليمية وهذا الحراك الذي تقوده الحكومة لن يتوقف مهما كانت التحديات، وكل أمر مرتبط بتحسين الوضع الحياتي للمواطن ماضون فيه بكل عزم وإرادة، ولن نسمح بأية معوقات تكون حجر عثرة أمام طموحاتنا التنموية والاقتصادية والاجتماعية أو تأخر تنفيذها، وحث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على التركيز على الاقتصاد وتنميته وأن تتضافر الجهود مجتمعة لدعم المسيرة الاقتصادية بالتشريعات والإجراءات التي تُسهل الاستثمار وتحفز المستثمرين.



وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إن مشاريع البناء الحكومية التي تهيء لنهضة شاملة مستمرة في تحقيق غاياتها، وفق استراتيجية تواكب متطلبات الحاضر والمستقبل وتحرص على جعل المواطن المستفيد الأول من ثمار التنمية.



وشدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ضرورة التعاون الفعال بين مختلف مكونات العمل الوطني من أجل الحفاظ على ما تحقق للمملكة من مكتسبات وانجازات تنموية شاملة والبناء عليها لتحقيق المزيد.



وحذر سموه بأن من يريدون النيل من أمن الوطن لازالوا يتحينون الفرص، ويجب الحذر والحفاظ على تماسك المجتمع وتلاحمه فالوحدة الوطنية هي الرهان الفائز دوما في كل التحديات.



وقد رفع سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء خالص الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على زيارة سموه الكريمة لمجلسه، مؤكدا أن تشريف سموه للمجلس في هذه الأيام المباركة يؤكد حرص سموه على ترسيخ قيم ونهج التواصل والتقارب مع أبناء المجتمع ومناقشة ما يهمهم من قضايا وموضوعات تصب في صالح الوطن والمواطنين، واكد ان جميع من حضر المجلس تشرف اليوم بالاستماع لتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بشان افق المستقبل والتطلعات من اجل ازدهار الوطن ورفاه شعبه.





م خ/م.ح.



بنا 2021 جمت 30/05/2018





عدد القراءات : 4 اخر تحديث : 2018/05/30 - 28 : 11 PM