الكويت تدين العمل الارهابي الذي وقع بمدينة لييج البلجيكية الكويت في 30 مايو / بنا / أعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للعمل الارهابي الذي وقع بمدينة لييج البلجيكية والذى تمثل في إطلاق نار استهدف عددا من رجال الشرطة وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.







وأكد مصدر مسئول بوزارة الخارجية الكويتية في تصريح أوردته وكالة الانباء الكويتية عن تضامن دولة الكويت مع بلجيكا وتأييدها فيما تتخذه من اجراءات لمكافحة العنف والإرهاب وصيانة أمنها واستقرارها.



وشدد المصدر على موقف دولة الكويت المبدئي والثابت المناهض للعنف والإرهاب بكافة أشكاله وصوره والداعي الى ضرورة مضاعفة الجهود الدولية لوأد هذه الظاهرة الخطيرة.





م.ح.



بنا 1956 جمت 30/05/2018





عدد القراءات : 34 اخر تحديث : 2018/05/30 - 14 : 11 PM