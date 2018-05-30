مقتل جنديين اثر انفجار عبوة ناسفة في منطقة "وزيرستان" الباكستانية اسلام آباد في 30 مايو / بنا / قُتل جنديان من عناصر الجيش الباكستاني وأصيب ثلاثة آخرون اليوم اثر انفجار عبوة ناسفة في منطقة وزيرستان شمال غربي باكستان.









وذكر بيان صادر عن الجيش الباكستاني أن مسلحين مجهولين زرعوا عبوة ناسفة على جانب أحد الطرق في منطقة وزيرستان المحاذية للحدود مع أفغانستان، وتم تفجيرها أثناء مرور سيارة للجيش بالقرب منها ما أدى إلى مقتل جنديين اثنين وإصابة ثلاثة تم نقلهم إلى المستشفى.



وطوقت قوات الأمن موقع الانفجار وشنت عملية تمشيط للبحث عن أي عناصر على صلة بالانفجار.





م خ/م.ح.



بنا 1759 جمت 30/05/2018





عدد القراءات : 6 اخر تحديث : 2018/05/30 - 05 : 09 PM