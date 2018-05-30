الكويت تدعو أمام مجلس الأمن إلى إيجاد حل سلمي للازمة في شرق أوكرانيا الكويت في 30 مايو / بنا / دعت دولة الكويت الى إيجاد حل سلمي للازمة في شرق اوكرانيا وفقا لقرار مجلس الامن والاتفاقات المبرمة بين الأطراف المعنية بما فيها اتفاقات مينسك.







ونقلت وكالة الانباء الكويتية عن مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة منصور العتيبي قوله في كلمة بلاده خلال جلسة لمجلس الأمن حول أوكرانيا "أود ان أعرب عن قلقنا حيال تجدد اعمال القتال في شرق أوكرانيا خاصة وبعد تسجيل بعثة المراقبة التابعة لمنظمة الامن والتعاون في أوروبا عددا كبيرا من الانتهاكات لوقف إطلاق النار ارتكبت بأسلحة كان المفترض سحبها وفقا لاتفاقات مينسك".



وأوضح أن "وجود تلك الأسلحة في بيئة من انعدام الثقة وانعدام الامن يساهم في تصاعد وتيرة العنف وما يحصل في محطة دونيتسك لتقطير المياه التي يستفيد منها أكثر من 300 ألف شخص لشرب الماء من جانبي خط التماس خير دليل علي ذلك" داعيا كافة الأطراف الى الوقف الفوري للأعمال العدائية والالتزام الكامل بوقف إطلاق النار وتجنب اية اعمال استفزازية قد تؤدي الى المزيد من الاحتقان.



وقال "تؤكد دولة الكويت على ضرورة احترام وحدة وسيادة اوكرانيا وسلامتها الاقليمية داخل حدودها المعترف بها دوليا آملين ان تعمل جميع الأطراف المعنية على تنفيذ القرار 2202 (2015) واتفاقات مينسك للسلام تنفيذاً كاملا كما ينبغي عليها ان تسعى الى إيجاد حل شامل ومتوازن لهذه المسألة عن طريق الحوار لاسيما وفق إطار رباعية النورمندي".



كما حث كلا من أوكرانيا والاتحاد الروسي على التوصل الى حل سلمي لهذه الازمة وإظهار إرادة سياسية أكبر "لا لتعزيز نظام وقف إطلاق النار وتنفيذ الالتزامات السابقة فحسب بل لتجديد عملية مفاوضات مستدامة وشاملة".



وفيما يتعلق بحادث الطائرة المدنية التابعة للخطوط الجوية الماليزية رحلة رقم (ام.اتش 17) والتي راح ضحيتها 298 من المدنيين الأبرياء قال "تؤكد دولة الكويت على أهمية الالتزام بالقرار 2166 (2014) الذي يدعو الى اجراء تحقيق دولي للحادثة وفقا للمبادئ التوجيهية التي تنظم الطيران المدني الدولي ومطالبة الدول الأعضاء التعاون بشكل كامل مع الجهود الرامية لإرساء المساءلة عن اسقاط تلك الطائرة".



وأكد في ختام الكلمة أن دولة الكويت تدعو الى ضرورة إيجاد حل سلمي للازمة في شرق اوكرانيا وفقا لقرار مجلس الامن والاتفاقات المبرمة بين الأطراف المعنية بما فيها اتفاقات مينسك والتي تمثل الإطار المناسب لتسويه الازمة في نطاقها الإقليمي ومن خلال جهود الوساطة التي تقوم بها أطراف تتمتع باحترام وتقدير طرفي النزاع والمجتمع الدولي ككل.





م.ح.



بنا 1753 جمت 30/05/2018





عدد القراءات : 27 اخر تحديث : 2018/05/30 - 12 : 09 PM