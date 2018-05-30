رئيس الأمن العام يستقبل محافظ محافظة العاصمة ويشيد بدور المحافظة في تعزيز إستراتيجية الشراكة المجتمعية المنامة في 30 مايو / بنا / استقبل سعادة اللواء طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام ، بمكتبه صباح اليوم ، معالي الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة.







وفي مستهل اللقاء، أشاد رئيس الأمن العام بجهود محافظة العاصمة في التواصل والتنسيق مع مختلف فئات المجتمع لتقديم أفضل الخدمات ودورها في وضع الخطط والبرامج المستقبلية والعمل على تعزيز إستراتيجية الشراكة المجتمعية، بما يسهم في ترسيخ دعائم الأمن والسلامة العامة وتجسيد مبادئ الولاء والانتماء .



من جهته، أعرب معالي محافظ محافظة العاصمة عن شكره وتقديره لسعادة رئيس الأمن العام على المتابعة الحثيثة وحرصه على تعزيز التواصل والتعاون مع المحافظة بما من شأنه تحقيق الأهداف والتطلعات المرجوة.



وقد تم خلال اللقاء، مناقشة البرامج والأنشطة التي تهدف للمشاركة في تعزيز الأمن والسلامة العامة والارتقاء بالخدمات المقدمة بما يحفظ أمن وسلامة المواطنين والمقيمين.





ن.ع/م.ح.



بنا 1715 جمت 30/05/2018





عدد القراءات : 10 اخر تحديث : 2018/05/30 - 20 : 08 PM