تعتبر أوَّل شركة حكومية في البحرين تُنفِّذ خطة الحكومة..معالي الشيخ خالد بن عبد الله يشهد ترحيل (ممتلكات) لبُنيتها التحتية الرقمية إلى الحوسبة السحابية لشركة أمازون ويب سيرفيسز (AWS) المنامة في 30 مايو/ بنا / شهد معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة شركة ممتلكات البحرين القابضة (ممتلكات)، صندوق الثروة السيادي لمملكة البحرين، فعالية نقل البُنية التحتية لتقنية المعلومات في شركة ممتلكات إلى الحوسبة السحابية لأمازون ويب سيرفيسز(AWS) وإغلاق مراكز بياناتها الداخلية والخارجية.







وبهذا تعتبر ممتلكات أوَّل شركة حكومية في البحرين تنقل جميع بياناتها إلى البُنية التحتية التكنولوجية السحابية بما يتماشى وخططها الرقمية بحسب ما تنص عليه استراتيجية "السحابة أوَّلاً" المعتمدة من قِبل حكومة مملكة البحرين، التي تهدف إلى أن تكون مثالًا يُحتذى به في استخدام خدمات الحوسبة السحابية من أجل تقليل التكاليف، وزيادة الأمن الإلكتروني، والإنتاجية، وتطوير الخدمات للعملاء.



ومن المتوقع أن يؤدي اعتماد الحوسبة السحابية في ممتلكات إلى انخفاض التكاليف بنسبة تصل إلى أكثر من 50% حيث ستخفض التكاليف الأمنية والنسخ الاحتياطي وتخزين البيانات. وسيسمح هذا الترحيل للشركة بتشغيل خوادمها في أي مكان في العالم، ممّا يُقلل بشكلٍ كبير من الحاجة إلى صيانة وتحسين الأجهزة وتوفير مجموعة متنوعة من الأجهزة الأمنية المتطورة بتكلفة أقل مع زيادة الإنتاجية.



وكانت أمازون ويب سيرفيسز قد أعلنت في سبتمبر 2017م عن افتتاح "منطقة بُنية تحتية" في البحرين بحلول مطلع عام 2019م ، حيث ستتألف من ثلاثة مواقع لتوافر الخدمات، وستمنح مراكز البيانات العملاء والشركاء القدرة على إدارة أعباء العمل الخاصة بهم وتخزين بياناتهم في الشرق الأوسط بكفاءة وسرعة أعلى.



وتعليقًا على هذا، قال محمود هاشم الكوهجي، الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات، "نحن فخورون بأن نكون أوَّل شركة حكومية في البحرين تقوم بترحيل البُنية التحتية لتقنية المعلومات من الأنظمة التقليدية إلى الحوسبة السحابية من خلال شركة أمازون ويب سيرفيسز.



وتعتبر زيادة الكفاءة التشغيلية والأمنية جزءًا أساسيًا من استراتيجيتنا الرقمية، ويعود الفضل في كلِّ ذلك إلى توجيهات معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة للشراكة مع أمازون ويب سيرفيسز باعتبارها الخيار الأمثل في هذا المشروع؛ لاتساع نطاق خدماتها".



وقامت ممتلكات بتشجيع شركاتها المحلية التابعة لها بترحيل بُنيتها التحتية الرقمية إلى نظام الحوسبة السحابية، حيث عقدت ورشة عمل بعنوان "الأمن السيبراني والحوسبة السحابية" في شهر يناير من هذا العام بحضور متحدثين من هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وشركة أمازون ويب سيرفيسز (AWS)، وبتلكو، وصندوق العمل (تمكين). كما ناقش المشاركون من 15 شركة محلية ضمن المجموعة الخدمات المرتبطة بالانتقال إلى التقنيات السحابية.



ووفقًا لشركة أمازون ويب سيرفيسز (AWS)، تشير الشركات إلى وجود تَحسُّن بنسبة 30% إلى 50% في إنتاجية القوى العاملة في المؤسسات بعد انتقالها إلى الخدمات السحابية. واليوم، تُوفِّر الشركة 55 موقعًا لتوافر خدمات في 18 منطقة بُنية تحتية حول العالم.



وتمتلك شركة أمازون ويب سيرفيسز (AWS) مجموعة واسعة من العملاء في المنطقة وفي جميع أنحاء العالم بما في ذلك مجموعة الطاير، وشركة كريم، وأنغامي ، Capital One ، Samsung ، Netflix ، Adobe ، Johnson & Johnson ، Shell ، GE ، Phillips.



ن.ع/م خ/م.ح.



بنا 1633 جمت 30/05/2018





عدد القراءات : 21 اخر تحديث : 2018/05/30 - 51 : 07 PM